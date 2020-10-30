Дощі передбачають на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби опади можливі по всій території краю. Щодо температурних показників, то вони теж частково знизяться, вдень температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла.

Жовтень на Тернопільщині завершиться похолоданням. Почастішають у нашому краї і дощі. Ускладнюватимуть ситуацію на автошляхах тумани. «Жовтень наближається до завершення, пакує валізи, і хоча до листопада все ж є кілька днів – все одно сумно розлучатися із цим рудим красенем. Вже завтра відчутно похолоднішає на Заході України, вдень там до +9 +13 градусів. А в суботу це похолодання пошириться далі. Дощі 30-го жовтня пройдуть місцями в західних областях. Беруться активно до роботи тумани, від ранку до середини дня вони все неохочіше розсіюються, прикрашають осінні краєвиди, але наганяють пізньоосінній смуток, псують нерви водіям, погіршуючи видимість до 300-500 метрів», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вихідними у нашому краї ще більше похолоднішає. У суботу дощитиме, натомість у неділю передбачають суху погоду.