На Тернопільщину йдуть дощі. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вночі обійдеться без опадів, а вдень пройдуть короткочасні дощі. Температурні показники теж частково знизяться.

Мінлива хмарність з проясненнями, підвищена вологість повітря та ймовірність опадів, зниження температурних показників – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Вітер зберігатиметься помірним.

«Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, помірний. Температура повітря у суботу протягом дня +12 +18 градусів. У неділю повітря посвіжіє, стовпчики термометрів “з”їдуть” вниз на 2-4 градуси. Початок наступного тижня обіцяє бути в Україні сухим, хіба що прикрашатиметься серпанками та туманами. Повітря нюхатимемо свіже, якщо навколишній дим не заважатиме, відчутних холодів поки не передбачається», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода вихідними на Тернопільщині буде мінливою. Втім, тенденція зберігатиметься до похолодання, а також холоду додаватимуть дощі.