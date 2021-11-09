Холодне арктичне повітря йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температурні показники відчутно знизяться. Місцями вдень пройдуть дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, місцями можливі дощі, вітер північно-західний: 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі знижуватиметься майже до нуля, вдень коливатиметься на рівні 5-7 градусів тепла.

«У вівторок нас минатимуть атмосферні фронти. За фронтами поширюватиметься холодне повітря арктичного походження. Тому за теплом та спекою вже треба чекати до наступних сезонів або мандрувати теплими країнами. На тижні, надалі, якісь серйозні опади малоймовірні – буде переважно сухо, хіба що з туманами. Але – холодно! У ніч на середу мороз передбачається в межах -2 -8 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, похолодання на Тернопільщині посилюватиметься. Вночі почастішають заморозки.