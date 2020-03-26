Упродовж доби на Тернопільщині нарешті потеплішає. Денні температурні показники коливатимуться від семи до тринадцяти градусів тепла, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Втім, вночі не обійдеться без морозів. Температура повітря знижуватиметься до двох градусів нижче нуля.

Мінлива хмарність, місцями пориви вітру, коливання температури повітря від плюсової до мінусової, – розповідає Наталка Діденко. Помітно вищих температурних показників радять чекати не раніше вихідних.

“Температура повітря вже найближчої ночі трохи пом`якшає, хоча невеликі `мінуси` ще втримаються, а вдень потепліє до +7+13 градусів. Впродовж п`ятниці, суботи, неділі в Україні потепліє до +11+16 градусів. Чергове похолодання із дощами і, можливо, навіть мокрим снігом прийде у наступний вівторок, 31-го березня”.

Отже, стабільного весняного тепла поки чекати рано. Після хвилі більш високих температурних показників знову повернеться мінлива прохолодна погода з дощами і мокрим снігом.

Софія Романська