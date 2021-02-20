Довгоочікуване потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вже сьогодні у краї денні температурні показники будуть плюсовими. А з понеділка потепління посилиться.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби на Тернопільщині сніжитиме. Температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів морозу.

«Зима ще триває, до астрономічної та кліматичної весни ще присідати й присідати. Проте вже завтра, 20-го лютого, у західних областях денна температура повітря очікується на рівні +1 +5 градусів. Ніч на неділю вже буде із просто помірним морозом, а вдень у неділю практично повсюди буде або близько нуля, або з “плюсами”. Вдень у суботу та неділю в Україні – без істотних опадів. Надалі потепління посилиться», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптиків, зміна повітряних мас у кінці лютого – приємний натяк на весну. Отже, нова пора року незабаром заявить про свої права.