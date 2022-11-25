Цими днями Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів від південного циклону. За прогнозами синоптиків, у краї очікуються опади різного фазового стану. Вночі та вранці утворюватимуться тумани.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вдень можливий мокрий сніг та дощі. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«Опади будуть помірними. Вночі та в першій половині дня утворюватиметься туман, можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, Температура повітря протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. Через тумани в області оголошено штормове попередження. 25 листопада в першій половині дня очікується туман видимістю 200-500 метрів, можливе налипання мокрого снігу. Відтак жителів краю попереджаємо про перший рівень небезпечності».

За попередніми прогнозами, 26 листопада також буде хмарно, місцями можливий невеликий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, зберігатиметься здебільшого мінусова температура повітря.