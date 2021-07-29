Чергова хвиля похолодання йде на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні пройдуть дощі та грози. Після опадів відчутно знизяться температурні показники.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині цими днями передбачається хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі дощі та грози.

«Четвер буде ще порівняно спекотним, очікується протягом дня близько +30 градусів. І спека триватиме до початку наступного тижня. А вже у вівторок стане відчутно свіжіше. Дощі короткочасні та з грозами, мають завтра шанс. Більша ймовірність опадів – ввечері 29-го липня. Такі періодичні дощі та грози у четвер передбачаються практично повсюди в Україні. Більше опадів припаде на другу половину дня та вечір. А ось на Заході ввечері якраз переважатиме суха погода – дощовий фронт зсунеться. Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +29 +34 градусів, у західних областях буде трохи свіжішим повітря +26 +31 градус. До кінця тижня та на початку наступного спекотна погода домінуватиме. Відчутне зниження температури повітря прийде до нас у вівторок, 3-го серпня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, найближчими днями погода на Тернопільщині буде мінливою. Через різкі перепади у жителів краю може погіршуватися самопочуття.