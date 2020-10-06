Атмосферний фронт йде на Тернопільщину. Він принесе дощі, а також зниження температурних показників.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби на Тернопільщині дощитиме, вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то наразі вони залишаються порівняно високими: від 18 до 20 градусів тепла, але у другій половині тижня ймовірне похолодання.

«Прийде фронт і принесе на Захід України дощі, місцями навіть із грозами. Вітер залишається південно-східний і періодично, раптово, рвучкий. Температура повітря вночі становитиме +13 +15 градусів, а завтра вдень потепліє до +20 градусів. Надалі повітря стане свіжішим на 2-4 градуси, йтиме атмосферний фронт, який тягнутиме за собою невеликі або помірні дощі», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, поки на Тернопільщині зберігатиметься тепла погода, хоча без дощів не обійдеться. Однак незабаром насунеться хвиля похолодання.

Софія Романська