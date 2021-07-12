На Тернопільщину йде атмосферний фронт з дощами та грозами

Атмосферний фронт йде на Тернопільщину. Він принесе дощі та грози до регіону. Це дещо охолодить повітря. Втім, спека і далі домінуватиме.

За інформацією Укргідрометеоцентру, температура повітря цими днями сягатиме 30 градусів вище нуля. По всій території регіону домінуватиме суха спекотна погода, подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози.

«Місцями у регіоні є шанс короткочасних грозових дощів. Щоправда вони пройдуть скоріше ввечері. Проте всеодно спекотне сухе повітря домінуватиме в Україні. Температура повітря у більшості областей становитиме +30 +34 градуси. Послаблення спеки в Україні – аж з 19-20 липня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, поки на Тернопільщині домінуватиме суха, спекотна погода. Протримаються високі температурні показники щонайменше до кінця тижня.