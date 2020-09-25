Атмосферний фронт добирається на Тернопільщину. Він принесе значні погодні зміни. Зокрема, у суботу до нас навідаються дощі, а за ними – зниження температурних показників. Супроводжуватиме похолодання сильний штормовий південно-східний вітер.

Мінлива хмарність, тенденція до зниження температурних показників, дощі, – такі погодні умови спостерігатимуться цими вихідними на Тернопільщині. Через різкі погодні зміни у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття, – каже синоптик Наталка Діденко. Відтак жителям краю радять берегти здоров’я: правильно харчуватися та дбати про повноцінний сон.

«Дощі пройдуть у західних областях України. Температура повітря 26-го вересня знизиться через дощі до +19 +23 градусів. Сильний вітер нам – на руку, бо розганятиме повітря, розсіюватиме дими, проте одночасно може бути небезпечно. Адже знову почали палити стерню, сухостій і є загроза поширення вогню через сильний вітер. У неділю атмосферний фронт циклону з кокетливим ім’ям Wicca принесе вже більше дощів. Опади протягом доби 27-го вересня пройдуть через всю територію України – спочатку вночі дощитиме на Заході, потім впродовж дня дощі потягнуться далі. Втримається 27-го вересня в Україні сильний південно-східний вітер. Температура повітря у неділю становитиме на Заході +14 +19 градусів. Отже, в Україну поступово заходить явно інша повітряна маса. Тому через ці синоптичні зміни можливі загострення серцево-судинних недуг, стрибки артеріального тиску, настрою і, взагалі, масове похнюплення носів».

За попередніми прогнозами синоптиків, після хвилі похолодання, тепло повернеться, адже попереду ще – друге «бабине» літо.

Софія Романська