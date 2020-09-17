У четвер на Тернопільщині пройдуть дощі та грози. Зумовлюватиме їх атмосферний фронт, який сприятиме суттєвим змінам погодних умов в регіоні.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі обійдеться без опадів. Вдень пройдуть короткочасні дощі та грози. «Вітер вночі південно – західний, 5 – 10 м/с, вдень північно – західний, 7 – 12 м/с, місцями ймовірні пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 10 – 15 градусів тепла, вдень 21 – 26 тепла».

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у четвер в Україні вже господарюватиме атмосферний фронт! Відтак без опадів не обійдеться, а місцями можливі значні грози. «Нарешті поллє квіти, землю, тротуари, дерева й спраглих дощу громадян. Дощ, подекуди з грозою, очікується 17-го вересня у західній частині України. Вітер посилиться до штормових значень! Дивіться уважно, де паркуєте автомобіль. Температура повітря завтра в Україні ще буде високою, проте в західних областях, в тилу фронту, вже почнеться похолодання, до +20 +23 градусів. Це похолодання пошириться і посилиться 18-19 вересня. Очікується у більшості областей впродовж п’ятниці-суботи зниження температури повітря до +12 +17 градусів. Неділя втримає прохолодне повітря. Заморозки найбільш ймовірні 18-го вересня у західних областях».

Отже, на Тернопільщині передбачають суттєві погодні перепади, які не залишають у спокої метеозалежних краян. Цими днями у них може погіршуватися самопочуття і здоров’я.

Софія Романська