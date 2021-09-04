Атмосферний фронт йде на Тернопільщину. Він зумовить відчутні перепади температурних показників. Вночі можливі заморозки, а вдень спостерігатиметься сонячна погода.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від 4 до 16 градусів тепла, пориви вітру — такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Загалом вихідними погода буде комфортною. Втім, нічної пори можливі перші заморозки.

“Видно атмосферний фронт, який зараз перетинає Білорусь. Цей фронт перетинатиме Україну і тягнутиме за собою мляві періодичні дощі. Оскільки фронт холодний, то за ним поширюватиметься холодне повітря. Повітря буде арктичного походження. З неділі в нас переважатиме антициклональний характер погоди, буде сухо й переважно ясно. А ясно вночі означає радіаційне вихолодження підстилаючої поверхні. Тобто, поєднання арктичного холоду, який пошириться в тилу атмосферного фронту та ясного безхмарного неба може спровокувати 6 та 7 вересня заморозки. Заморозки поки що ймовірні лише на ґрунті.

Територія поширення – Північ, Центр, Захід, Харківщина, Луганщина. Заморозки можливі на ґрунті, у нічні та ранкові години 6 та 7 вересня. Але в денні години повсюди буде сонячно та порівняно тепло”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, попри перепади температурних показників далі на Тернопільщині зберігатиметься суха сонячна погода. Синоптики передбачають чимало теплих днів.