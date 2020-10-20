У вівторок на Тернопільщині дещо потеплішає. Підвищення температурних показників зумовить антициклон.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 13 градусів тепла.

Мінлива хмарність з проясненнями, без істотних опадів, тенденція до зростання температурних показників – такі погодні умови спостерігатимуться цими днями на Тернопільщині. Більш суттєвого потепління слід чекати наприкінці тижня.

«Україна у вівторок потрапить під вплив потужного західного антициклону, як, власне, і більшість інших європейських країн. Практично повсюди буде без опадів. Тумани блукатимуть, це вже їхній зоряний час зараз. Холодна повітряна маса арктичного походження нагадає комунальникам, що треба швидше перевіряти стан тепломереж – найближчої ночі очікується +1 +6 градусів, місцями заморозки, завтра вдень у більшості областей передбачається +8 +13 градусів. Вітер буде з північного заходу. Погрітися можна буде 22-23 жовтня – потепліє до +14+19 градусів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, наприкінці цього тижня на Тернопільщині потепліє до 19 градусів тепла. А поки денні температурні показники коливатимуться від 10 до 13 градусів вище нуля.