Ускладнення погодних умов передбачають цими днями на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у регіоні ймовірний сильний вітер, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Пориви вітру денної пори сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, а температурні показники уночі знижуватимуться до п’яти градусів морозу, – повідомляють в обласному гідрометеоцентрі. Переважно обійдеться без опадів.

«В Тернопільській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 0 до 5 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла».

Наприкінці тижня на Тернопільщині встановиться суха сонячна погода. Її зумовлюватиме антициклон Хіа, який наближається до нашого краю.

«Антициклон на ім`я Xia зробить в Україні суху погоду і подекуди навіть сонячну. На решті території Європи також переважатиме суха повітряна маса, лише на західному узбережжі континенту пройдуть дощі, а в країнах Скандинавії – переважно сніг. Вітер в Україні обіцяє бути південно-західним або західним, від невеликого до максимум помірного. Температура повітря найближчої ночі очікується 1-6 градусів морозу, завтра вдень 1-5 градусів тепла».

На Святий вечір в області похолоднішає, а також ймовірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Софія Романська