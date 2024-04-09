Літнє тепло прийшло на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, цими днями температурні показники вдень підвищуватимуться у краї до 23-25 градусів тепла. Така погода протримається майже до кінця тижня.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями спостерігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без опадів, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 6 – 11° тепла, вдень 20 – 25° тепла; по м. Тернополю вночі 8 – 10° тепла, вдень 23 – 25° тепла.

«Вівторок продовжує чарівну весну. Все ж квітень – прекрасний. Дає надію і одночасно показує, що все виходить. Було сіро й чорно, тоді сіро, тоді сонце, тоді верби, проліски, тоді форзиція, абрикоси, зелені листочки. І тоді ми точно знаємо, що ще попереду океани квіту вишневого, усіляких квітів розпрекрасних. Цими днями в Україні скрізь буде сонячно, сухо і тепло. Ідеальний синоптичний день. Температура повітря впродовж дня становитиме +21+25 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з четверга на Тернопільщині очікується незначне зниження температури повітря.