Сильні морози йдуть на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, на Маланки і Василя стовпчики термометрів місцями знижуватимуться до 18 градусів морозу. Відчутне похолодання спостерігатиметься із 11 січня.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденції до зниження температури повітря, пориви вітру — такі погодні умови передбачають синоптики цього тижня на Тернопільщині. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

“На Маланки й Василя в Україну прийдуть серйозні морози! Ми ж хотіли, і атмосфера прислухалася та й не вперше. 12, 13, 14 січня у нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до -12-18 градусів! 11 січня похолодання вже розпочнеться, але ще м’яко. Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу. Вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний. У більшості областей буде без опадів. Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах — обережно”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Втім, усередині січня температурні показники знову підуть угору. Відтак похолодання буде нетривалим.