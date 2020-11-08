Неділя тішитиме жителів Тернопільщини помірним осіннім теплом. А от наступного тижня у нашому краї похолоднішає. За прогнозами синоптиків, спостерігатимуться перші нічні заморозки.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від 7 до 10 градусів тепла, поривчастий вітер – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Ускладнюватимуть метеорологічну ситуацію тумани, – розповіла синоптик Наталка Діденко. а наступного тижня до нашого регіону прийдуть перші осінні заморозки.

«Температура повітря на неділю трохи підвищиться, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 7 до 10 градусів тепла. Місцями можливо – до 12 градусів тепла. Періодично туман. У нічні години передбачається +5 +7 градусів. А от з понеділка готуємося до приходу повітря арктичного походження. Відтак побачимо перші морози. Отже, неділя, хоч і буде з хмарами, але обійдеться без опадів. Далі слід готуватися до зниження температурних показників».

За попередніми прогнозами синоптиків, друга декада листопада буде значно холоднішою. Втім, сильних опадів і морозів поки не передбачають.