На Тернопільщині місцями випадатиме сніг, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температура повітря протягом доби знижуватиметься до п’яти градусів морозу. Місцями дошкулятиме південний вітер з переходом на північно-західний.

Ближче до кінця тижня на Тернопільщині холоднішатиме. А вихідними у регіоні передбачають від 10 до 15 градусів морозу.

«До нас несеться циклон! Сніг випадатиме у західних областях України, “хвости” атмосферних фронтів іншого циклону, північного, посіватимуть снігом та ліпитимуть часом мокрим снігом. Бо в західній частині поки що температура повітря вдень навіть перевищуватиме нуль градусів. Повітряна маса арктичного походження почне запливати в Україну з 14-го січня. Пік морозів припаде на 15-19 січня. Передбачається у нічні години до -15 градусів. Починаємо занурюватися у справжню зиму!», – повідомила синоптик Наталка Діденко.