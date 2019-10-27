Неділя порадує жителів Тернопільщини теплом і сонцем. Вдень температурні показники сягатимуть двадцяти одного градуса тепла, обійдеться без дощів. А от в понеділок погодні умови суттєво зміняться.

«Вже в понеділок похолодання почнеться із заходу України», – повідомила синоптик Наталка Діденко. Значно знизяться температурні показники, місцями пройдуть дощі. «У вівторок, 29 жовтня похолодання пошириться на більшість наших областей.

Далі, вже кінець жовтня та початок листопада вріже нічними морозами, хоч і невеликими, проте все ж таки, і зниженням денної температури повітря до +2+7 градусів. Так що потихеньку витягайте товсті шапки та пуховики. Опалення бажано б було запустити з початку тижня».

Отже, кінець жовтня на Тернопільщині буде холодним, а листопад принесе перший сніг і заморозки.

Софія Романська