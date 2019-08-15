У західному регіоні пройдуть дощі, грози, сильні зливи, шквали та град, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак жителям крають радять не забувати парасолі.

Мінлива хмарність з проясненнями, висока ймовірність опадів, зниження температурних показників аж до холоду, – такі нестабільні погодні умови спостерігатимуться до кінця тижня на Тернопільщині.

«Короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, можливі, локально, град та шквали. Вологість може дотягнути до Півночі, проте значно слабше. У західних областях вітер очікується помірний, північно-західний. Щодо температурних показників, то на Заході вже буде просто холодно, +18 +23 градуси. Контрасти та коливання тиску й температури зараз – значні, тому особливо уважно стежте за здоров`ям», – зазначає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, дещо стабілізуються погодні умови на Тернопільщині упродовж вихідних. Температурні показники підвищаться, а дощі припиняться.

Софія Романська