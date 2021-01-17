На Водохреща в західному регіоні передбачають близько двадцяти градусів морозу. За прогнозами Укргідрометеоцентру, потепління слід очікувати з 21 січня.

Найсильніші морози в області попереду. Зокрема, на Водохреща температурні показники знижуватимуться до -19. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«17-го січня у західних областях вночі -9 -15 градусів, вдень -3 -10 градусів. На дорогах ожеледиця. Морози в Україні протривають до Івана, до 20-го січня. 21 січня прийде до нас інша повітряна маса, явно тепліша, тому метеозалежним людям – приготуватися, бо стрибок буде значним: від -20 градусів вночі до +1+3 градусів вдень!», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, холоднеча на Тернопільщині триватиме до середи. А далі до краю поступово повертатиметься потепління.