Літнє тепло на деякий час прощається із заходом України.

Комфортні умови порушать атмосферні фронти, які прямують у напрямку нашого краю, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак йдуть дощі та похолодання.

Довготривалий приємний диктат антициклону порушить холодний атмосферний фронт. Це станеться у суботу-неділю, – розповіла синоптик Наталка Діденко. Фронт принесе дощі на Захід України вкупі із зниженням температури повітря.

«Оскільки ми вже забули, що таке дощ, нагадую: дощ – це вода, яка утворюється при конденсації водяної пари, що випадає з хмар і досягає земної поверхні у вигляді крапель рідини. Разом із зміною погоди можуть прийти мігрені, сонливість, загострення судинних недуг, так що не лякайтеся, а підготуйтеся».

Щодо прогнозів на найближчу добу, то вони залишаються оптимістичними. 13-го вересня буде сухо і спекотно. Стовпчики термометрів сягатимуть тридцяти градусів тепла.

Софія Романська