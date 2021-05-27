На Тернопільщину сунуть атмосферні фронти з дощами і похолоданням

Атмосферні фронти принесуть дощову погоду на Тернопільщину. Після опадів у регіоні похолоднішає. Тенденція до зниження температурних показників простежуватиметься і вихідними.

За прогнозами обласного гідрометеорологічного центру, у четвер на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода, вдень можливий дощ. Температура повітря вночі: 8-10 градусів тепла; вдень – 21-23 градуси вище нуля. Вітер південний 5-10 метрів за секунду.

“Атмосферні фронти найближчим часом забронювали собі номери в Україні. Тому 27-го травня очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер. У західних областях хоча й є ймовірність дощів, проте локально та невеликі. Температура повітря обіцяє бути симпатягою: +20+26 градусів. У суботу розраховуйте на дощі й навіть зливи”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині цими днями буде мінливою. Залишатиметься високою ймовірність дощів, а вихідними ймовірне відчутне похолодання.