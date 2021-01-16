На Тернопільщину сунуть атмосферні фронти. Буде дуже холодно!

Атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. Вони зумовлюватимуть сильний вітер, снігопади, ожеледицю, а також значні морози. Місцями нічні температурні показники сягатимуть двадцятиградусної позначки.

Вихідними Тернопільщину охопить похмура погода. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, місцями в регіоні пройдуть невеликі снігопади та хуртовини.

«Головним ньюсмейкером найближчих вихідних буде температура повітря. Бо повітряна арктична маса вже дійшла до України, вмощується в синоптичному кріслі й найближчі кілька днів розраховує в нас добре відпочити. Десь аж до 20-го січня, до Івана. У денні години 16-17 січня передбачається -10 -15 градусів, у неділю в західній частині -5 -11 градусів. На дорогах – ожеледиця», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами обласного гідрометеоцентру, з 18 січня область перейде в поле підвищеного атмосферного тиску. У регіоні очікується невеликий сніг. Температурні показники все ще триматимуться на низьких позиціях.