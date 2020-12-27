Циклон йде на Тернопільщину. Він зумовлюватиме сильний вітер до штормових значень. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса.

Головним ньюсмейкером понеділка буде вітер, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Потужна циклонічність із центром над Великою Британією на ім’я Hermine впливатиме на погоду більшої частини Європи.

“Цей тиск зумовить посилення вітру до штормових значень. Вітер південно-східного напрямку буде завтра в Україні сильним, до 15-20, подекуди до 25 м.с. Будьте особливо обережними під будинками, старими гіллястими деревами, дротами, уважно обирайте місце для паркування свого автомобіля! Температура повітря вночі ще побуде низькуватою: 0-5 градусів морозу, вдень очікується 0+4 градуси у західних областях. Погода – така собі какабека, особливо для підвищеного передсвяткового трафіку на дорогах. Тенденція на Новий рік, на 31.12-1.01: тепла погода. З опадами будемо визначатися поступово. Хоча зрозуміло, які можуть бути опади за денної температури повітря +5 +10 градусів”.

Отже, за попередніми прогнозами, погода на Новий рік буде теплою. Здебільшого зберігатимуться плюсові температурні показники.