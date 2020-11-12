На Тернопільщину суне циклон з мокрим снігом

Наприкінці тижня на Тернопільщині дещо ускладниться погода. За прогнозами Укргідрометеоцентру, знизяться температурні показники, а також місцями пройдуть дощі з мокрим снігом.

Зумовить погіршення погоди циклон, який наближається до регіону, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Він ускладнить метеорологічну ситуацію ближче до вихідних.

«Антициклон впродовж суботи-неділю дасть слабинку і пропустить до північних областей України опади. Не підкорився він локдауну. Оскільки температура повітря буде низькою, а вночі навіть із “мінусами”, то 14-15 листопада місцями ймовірний дощ із мокрим снігом. Оскільки нам вихідними заборонили, заради безпеки, різноманітну гульню, розваги, шопінг та духовне вдосконалення, будемо вдосконалюватися вдома».

Отже, найближче похолодання – вихідними. А поки у нашому краї передбачають відносно теплу погоду з помірною хмарністю.