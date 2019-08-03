У напрямку Тернопільщини рухається циклон, який принесе дощову похмуру прохолодну погоду. Місцями опади переходитимуть у сильні зливи зі шквалами та градом.

Упродовж вихідних Україні не уникнути опадів, – каже синоптик Наталка Діденко. Відтак жителям краю радять готувати парасолі.

«Щось давненько не траплялася в нас синоптична ситуація під симпатичним, проте небезпечним псевдонімом, “какабека”! Саме так можна буде означити погоду, яка суне до нас із південного заходу, а точніше з Румунії. Там формується циклон, тому з 3-го серпня розпочнуться дощі та грози, які місцями переходитимуть у сильні зливи із локальними шквалами та градом. Температура повітря вихідними залишається невисокою у більшості областей України, +20 +24 градуси. У неділю в Україні очікується сильний північно-західний вітер! Обережно!».

За попередніми прогнозами метеорологів, стабілізуються погодні умови з вівторка. Наступного тижня передбачають підвищення температурних показників.

Софія Романська