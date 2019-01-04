На Тернопільщину суне циклон з Греції
Снігопади передбачають упродовж наступної доби на Тернопільщині. Стовпчики термометрів також поступово знижуватимуться, – попереджають метеорологи. Внаслідок активного циклону у більшості регіонів України суттєво ускладняться погодні умови.
«4 січня на Україну обрушиться серйозний циклон грецького походження», – повідомила синоптик Наталка Діденко. Найскладніші погодні умови спостерігатимуться на Східній Україні, – кажуть метеорологи. Однак циклон поступово добиратиметься і до західного регіону. «Внаслідок впливу циклону передбачається несприятлива синоптична ситуація: сильні опади та штормовий вітер. Сніг, мокрий сніг, де тепліше – з дощем, пориви північно-східного вітру до 15-22, подекуди до 25 метрів за секунду», – зазначає Наталка Діденко.
Порівняно з іншими регіонами, на Тернопільщині передбачають снігопади. Щодо температурних показників, то спостерігатиметься тенденція до їхнього зниження. «Температура повітря поступово, проте неухильно, буде знижуватися. Найближчої ночі очікується -3-10 градусів, завтра вдень -1 -6 градусів. Надалі морози в Україні посиляться. Вечерю хрещеним на Святвечір хто нестиме – одягайтеся і закутуйтеся!».
Софія Романська
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