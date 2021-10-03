На Тернопільщині поступово холоднішатиме. За прогнозами синоптиків, цими днями ще зберігатиметься лагідне осіннє тепло. Однак від середи у краї відчутно знизяться температурні показники.

Похмура прохолодна погода охопить весь західний регіон. Вдень температура повітря підвищуватиметься до 15 градусів тепла, а вночі позначки термометрів опускатимуться майже до нуля. Місцями на ґрунті можливі перші заморозки. “Видивляючись оце зараз з космосу на Україну, видно, що хмарність – лише вздовж західного нашого кордону прикриє нас від холодяки із знаком ‘мінус’.

Більшість території України ясна, і тому під ранок гучно цокотітиме зубами від заморозків. Як не у повітрі, то на ґрунті — точно. Можливий підвищений атмосферний тиск, суха погода, сонце та розкішні ранкові тумани. Трохи дискомфорту додасть сильний вітер на Заході України. Вдень передбачаються милі+15 градусів. Вночі буде не так симпатично, кусатимуться +1+4 градуси і ще й заморозки”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, жовтень береться до виконання своїх обов’язків. За прогнозами синоптиків, тенденції до похолодання посиляться цього тижня.