За прогнозами синоптиків, у краї поступово теплішатиме. Можливі дощі з мокрим снігом, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, у краї спостерігатиметься похмура погода з проясненнями. Температура повітря здебільшого залишатиметься мінусовою, місцями можливі пориви південно-західного вітру.

«Україна виявиться ареною найрізноманітнішої погоди, яку лише можна уявити. Вночі ще втримаються кусючі морози. На заході у нічні години очікується -4 -9 градусів. У п’ятницю до нас вже розминається стрибнути інша повітряна маса, яка посуне антициклон і принесе потепління. Атмосферні фронти почнуть підкачувати нові опади. Практично повсюди, хоча й поступово, із заходу випадатимуть спочатку сніг, потім мокрий сніг, а потім в західних областях і дощ. Такі метаморфози – через лавину теплішого повітря, яке на нас суне. Вдень у західних областях потепліє до відлиги і навіть до незначних “плюсів”! На дорогах залишиться ожеледиця і через опади приєднається снігова каша, тому ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться. При переході снігу у мокрий очікується налипання мокрого снігу», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вихідними у краї очікується мінлива погода з високою ймовірністю мокрого снігу та дощу.