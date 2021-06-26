Холодний атмосферний фронт суне на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у регіоні пройдуть дощі та грози. Після опадів у краї відчутно похолоднішає.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними на Тернопільщині погода буде похмурою. Дощі і грози почастішають. Температура повітря вночі 16-18, вдень 25-27 градусів тепла.

«У суботу повітряна маса з лагіднішими градусами охопить Захід України. У неділю, 27-го червня, спека “здується” вже на значній частині території України. 26-27 червня Україну із заходу на схід перетинатиме холодний атмосферний фронт. У його зоні – неймовірні термічні контрасти. Тому дощі та грози можуть подекуди супроводжуватися сильними зливами, градом та шквалами. За такої синоптичної ситуації з такими контрастами навіть є ймовірність смерчів. Грозові дощі очікуються 26-го червня у західних областях».

За попередніми прогнозами синоптиків, температура повітря з понеділка і аж до наступних вихідних коливатиметься на комфортних рівнях. В області максимально передбачають +24 +30 градусів.