Холодний атмосферний фронт проходитиме через Україну. Дещо зачепить він і Тернопільщину. Відтак у регіоні очікується зниження температурних показників.

Як повідомили в Укргідрометеоцентрі, через проходження холодного атмосферного фронту можливі «температурні гойдалки», а також пориви вітру.

«9-го травня через територію України проходитиме холодний атмосферний фронт. Атмосфера травнева — мудра й прихильна до нас, бо принесе такі потрібні зараз дощі. Холодний фронт — бо за ним, в його тилу, пошириться свіжіше повітря, не холодне, просто на кілька градусів нижче. Під час дощу можливі подекуди грози. Вітер в Україні через проходження атмосферного фронту, коливання атмосферного тиску та температурні гойдалки може бути рвучким, можна буде трохи тепліше одягнутися. Вдень дощова смуга охопить південні райони Тернопільщини. При проходженні атмосферного фронту може посилюватися вітер. Оскільки фронт – холодний, то в його тилу пануватиме свіжіше повітря. Тому очікується невелике зниження температури повітря в західних областях України, до +12+17 градусів. Температура повітря вночі +10 +12 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у середині тижня повернеться більш тепла весняна погода. А потім пройдуть дощі.