На Тернопільщину суне фронт. Атмосферний

13/01/2019 Розмір тексту:

Атмосферний фронт принесе на Тернопільщину снігопади. Синоптики попереджають: погода додасть роботи комунальникам та ускладнить ситуацію водіям на автошляхах.

Упродовж доби у західному регіоні України лютуватиме атмосферний фронт. Він принесе опади у вигляді снігу, місцями можливі хуртовини, на автошляхах утворюватиметься ожеледиця. Щодо температурних показників, то зберігатиметься в основному морозяна погода. Хоча найближчими днями морози дещо послабшають.

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, погодні умови додадуть роботи комунальникам. «Атмосферний фронт – вже вздовж західного кордону України. Саме він сприятиме снігопадам в західних та північних областях. Наступна доба буде із снігом та хуртовинами навіть. Комунальникам погода – не дуже, а ось громадянам, які люблять прогулюватися – класична зима. Водії, не забудьте щітки, щоб чистити автомобілі, двірники та приміські мешканці приватних будинків – лопати, решта громадян нафотографуйте красивий сніг».

За попередніми прогнозами метеорологів, наступного тижня на Тернопільщині почастішають опади у вигляді снігу, а також зберігатимуться в основному мінусові температурні показники.

Софія Романська