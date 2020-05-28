Активний циклон йде у напрямку Тернопільщини. Він зумовить значні дощі у нашому краї, місцями пройдуть зливи та грози. А от температурні показники підвищуватимуться до 19 — 20 градусів тепла.

Дощі супроводжуватимуться грозами та поривчастим, до сильного, північно-східним вітром, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Відтак відчуття холоду посилюватиметься попри порівняно високі температурні показники.

“З півдня, з Туреччини, з Чорного моря, в Україну переміститься циклон, який зумовить значні дощі. Температура повітря трохи змилосердиться і підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів. Проте дощ та сильний вітер дещо знівелюють ці атмосферні теплі здобутки. На самопочуття, особливо у кого серцево-судинні проблеми, скоріше, завтра чи вже сьогодні, вплине зниження атмосферного тиску внаслідок візиту активного циклону. Про парасолі я вже не кажу, їх можна носити, не знімаючи, за спиною цілодобово, як подорожній воїн зброю”.

Попередні прогнози синоптиків теж невтішні: дощі нашого краю поки не покидають. Щоденні опади спостерігатимуться до кінця тижня і упродовж вихідних.

Софія Романська