Африканська спека насувається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, цими днями температурні показники перевалюватимуть за тридцятиградусну позначку. Опадів наразі не передбачають.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Обійдеться без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17-19 тепла вночі до 32 градусів вдень.

«Антициклон врешті-решт дійшов до України. У п’ятницю дощів в нас не буде. Проте спека посилюється. 9-го липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29 +33 градусів. Найближчими днями і на наступному тижні також буде спекотно. Перший освіжаючий дощ, який видно на прогностичному київському горизонті – на Петра й Павла, 12-го липня. Але гаряча погода всеодно ще триватиме», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщині цими днями спостерігатиметься спекотна погода. Вихідними спека ще посилиться. Більш прохолодну погоду обіцяють наприкінці наступного тижня.