У завершальний день різдвяного циклу свят Тернопільщина опиниться в центрі впливу антициклону.

Відтак по всій території західного регіону спостерігатиметься суха погода, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Температурні показники підвищуватимуться.

Потужний красень антициклон Ekart порозганяв із більшої частини Європи дощі й сніги, витіснивши опади на Середземномор‘я, дальшу Атлантику і північ Скандинавії, – зазначає Наталка Діденко. Відтак найближчими днями в Україні буде сухо.

«Україна опиниться у завершальний день Різдвяних свят, на Івана, серед сухої погоди. Чим вже українців і не здивувати. Температура повітря також буде без особливих змін, протягом дня очікується 0+4 градуси. Вітер буде з північного заходу, поривчастий, некомфортний».

За прогнозами Укргідрометцентру, друга половина січня буде порівняно теплою. Разом з підвищенням температурних показників повернуться опади.

Софія Романська