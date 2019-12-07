Цими вихідними на Тернопільщині ймовірні дощі з мокрим снігом. Місцями дошкулятиме поривчастий вітер. Ускладнюватиме ситуацію хмарність і ожеледиця, відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.

У неділю на Західній Україні ймовірна хмарна вологість, місцями пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Температура повітря коливатиметься від п’яти градусів морозу вночі до шести градусів тепла вдень.

«Вітер завіватиме з південного заходу, 5-12 м/с, тобто, трохи поривчастий. Температура повітря у нічні години становитиме 0-5 градусів морозу, вдень +1+6 градусів. Сильних морозів у найближчій перспективі не видно, тому старомодні шуби з натурального хутра актуальними не будуть».

За попередніми прогнозами синоптиків, морозів і снігопадів найближчими днями чекати марно. Адже тиждень на Тернопільщині розпочнеться з незначного потепління.

Софія Романська