Дощові хмари накрили Європу і рухаються у напрямку України, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Відтак уже наступної доби у регіоні слід очікувати опадів, а також і підвищення температури повітря.

Готувати парасолі доведеться жителям усіх регіонів України, – зазначає Наталка Діденко. Втім, у західних області дощитиме чи не найсильніше.

«Зараз дощі шпарять у Західній Європі, у центрі та на сході – купа туманів та мряки, на півночі йде сніг. І навіть десь періодично проривається сонце. Словом, листопад, як листопад. В Україні і мряка, і тумани, і дощ, і сніг, і сонце, вибирай, що хочеш. 28-го листопада температура повітря порадує протягом дня у більшості областей: +3+7 градусів на Заході. Вітер буде південним, 5-10 м/с. У п`ятницю, 29 листопада, в Україні побільшає вологи, дощі пройдуть практично повсюди. Подбайте про взуття, парасолі та краще залиште автомобіль на стоянці, бо дощ у п`ятницю – це гарантовані мега-затори на дорогах».

Першими днями грудня морози на Тернопільщину повернуться. Тож тішитися теплом буде можливість недовго.

Софія Романська