Про намір звільнити з посади в. о. начальника Служби автодоріг в Тернопільській області Ігора Раїнчука повідомив у коментарі виданню Терміново начальник Укравтодору Олександр Кубраков.

Приводом для звільнення чиновника став скандальний запис розмови дорожника зі своїм радником про так звані відкати.

Подробицями скандалу у Facebook поділився нардеп Василів, який добре знається на темі доріг. Він оприлююднив аудіозаписи, на яких чоловік з голосом, схожим на голос в. о. начальника Служби автомобільних доріг, обговорює з іншою особою (начебто своїм радником на громадських засадах) розмір відкату.

“… Голос “радника” запевняє, що підрядникам це “доведуть”, а “з нардепами працюємо ми…”, – описав коротку суть оприлюдненої частини розмови нардеп.

За словами Олександра Кубракова, після звільнення начальника обласної САД одразу буде призначено виконуючого обов’язки. Далі оголосять новий конкурс на дану посаду.

Джерело: Терміново