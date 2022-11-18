На Тернопільщину прийшов холодний атмосферний фронт: якої погоди чекати далі?

Тернопільщина перебуває в зоні впливу атмосферних фронтів та в холодній повітряній масі. За прогнозами синоптиків, вночі температура повітря опускатиметься до 5 градусів морозу, можливий мокрий сніг та холодний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині очікується похмура погода. Вночі – невеликий, вдень помірний сніг та мокрий сніг. Спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, вночі та вранці слабкий туман, вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

За попередніми прогнозами, вихідними збережеться налипання мокрого снігу, морози посиляться, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.