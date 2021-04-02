Атмосферний фронт прийшов на Тернопільщину. Внаслідок його впливу у регіоні задощило, а далі значно знизяться температурні показники. За прогнозами Укргідрометеоцентру, прохолодна погода збережеться і вихідними.

Першої декади квітня на Тернопільщині спостерігатиметься нестабільна погода. Часті опади та підвищений рівень вологості додаватимуть відчуття холоду. Найближчими днями метеорологічну ситуацію ускладнюватимуть атмосферні фронти.

“До нас справді йде холодний атмосферний фронт. Він вже приніс дощі, подекуди навіть грози. Атмосферний фронт поступово переміщуватиметься у східному напрямку, тягнучи за собою дощі, ймовірно з грозами. Опади в п‘ятницю вірогідні на Заході. Оскільки фронт – холодний, то в його тиловій частині справді очікується зниження температури повітря. Завтра в західних областях максимальна температура повітря не перевищить +8+13 градусів. У суботу-неділю свіже зафронтальне повітря пошириться на значну частину території України.

У нічні години 3 та 4 квітня в західних областях навіть можливе зниження температури повітря до 0-2 градусів морозу. Проте вдень все ж весна братиме своє”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вихідними похолодання посилиться. Місцями можливі нічні заморозки, як наслідок — на дорогах утворюватиметься ожеледиця.