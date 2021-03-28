На Тернопільщину прийшов атмосферний фронт: коли нарешті потепліє?

Атмосферний фронт з похолоданням йде на Тернопільщину.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні протягом доби температурні показники знизяться до 6-9 градусів тепла, дошкулятимуть холодні вітри. Однак цей атмосферний фронт у краї надовго не затримається.

По-справжньому тепла субота подарувала надію на швидке потепління. Проте холоди поки не хочуть відступати.

“Холодний атмосферний фронт принесе зниження температури в західну частину України, до +6+9 градусів. Дощі пройдуть на Заході, на решті території буде переважно сухо. На початку тижня трохи похолодає, але ненадовго”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода наприкінці березня в області буде мінливою. Температурні показники коливатимуться від 0 до 14 градусів тепла. Місцями пройдуть невеликі дощі. Однак значних холодів синоптики вже не передбачають. Весна незабаром повноправно приступить до виконання своїх обов’язків.