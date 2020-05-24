Потепління на Тернопільщині відтерміновується. Як повідомляють синоптики, у наш регіон прийшов атмосферний фронт, який приніс дощі і холод.

Упродовж доби температурні показники в області знизяться. Вночі стовпчики термометрів місцями опускатимуться до нуля. Відчуття холоду додаватиме і підвищений рівень вологості. Відтак тиждень розпочнеться на Тернопільщині з прохолодної погоди. Дещо потеплішає від середи-четверга, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Однак суттєвого тепла варто чекати аж у червні.

“24-го травня із заходу Європи в Україну прийде атмосферний фронт. Він зумовить у західних областях дощі. Температура повітря вдень передбачається +11 +15 градусів. Потепління прийде хіба що з найближчих середи-четверга, 27-28 травня, синоптична совість трохи заговорить і в Україні потепліє на 2-5 градусів. Та й то, з коливаннями. Впевненіше потепління прийде в Україну з початку червня, але дякуємо, ми й так знаємо, що літо – це тепло. Ще ніколи в травні товсті вовняні шкарпетки не були такими популярними”.

Отже, найближчими днями варто не забувати парасолі, а також подбати про відповідний одяг.

Софія Романська