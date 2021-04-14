На Тернопільщину завітав черговий атмосферний фронт. У результаті його впливу у регіоні задощить, а також значно знизяться температурні показники. Протримається негода до кінця тижня.

Денні температурні показники коливатимуться від 4 до 8 градусів тепла. Протягом тижня зберігатимуться тенденції до похолодання, а також дошкулятимуть опади у вигляді дощів, а місцями і мокрого снігу.

“В Україні — черговий атмосферний фронт, він буде із непростим характером, бо – холодний, а, отже, принесе похолодання в західні області України і навіть!!! мокрий сніг. Різка і явно некомфортна, м‘яко кажучи, зміна погоди в західній частині України, принесе деякі незручності”, – зазначила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, негода лютуватиме на Тернопільщині до вихідних. У суботу-неділю можливе невелике потепління. А більш приємного весняного тепла слід чекати наступного тижня.