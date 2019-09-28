Характерні осінні тумани огорнуть Тернопільщину найближчими днями.

Не обійдеться у регіоні і без дощів. Однак температурні показники залишатимуться порівняно високими. Холоднеча поки не поспішає до нашого краю.

«Пішли перші осінні тумани, які наганяють елегійні думки, будять сумний настрій та псують часом прогноз температури повітря», – зазначає синоптик Наталка Діденко. Останні дні вересня будуть похмурими, спостерігатимуться ранкові та нічні тумани. «Елегійні думки спонукають до ефектних селфі на фоні жовтого листя, сумні думки заводять у тотально сірі останнім часом листопад та грудень, а ось тумани явно знижують позитивну статистику прогнозу температури повітря. За солідними прогностичними моделями, очікується відчутне потепління вдень 29 вересня до +18+24 градусів. Але зважайте на хмарність та тумани, які очікуються. Дощі найбільш ймовірні у західних областях. У неділю атмосферний фронт протягне дощі практично всіма областями, впродовж дня дощі пройдуть від Заходу до Сходу. Словом, переважатиме волога погода, але із проясненнями. Якщо підступний туман знову ж таки не стане на заваді. Отже, дощі, тумани, сонце і порівняно високі градуси – все в одному глечику найближчими днями».

За попередніми прогнозами синоптиків, жовтень розпочнеться з більш прохолодної сухої і сонячної погоди.

Софія Романська