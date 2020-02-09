Неділя принесла на Тернопільщину різкі погодні зміни. Замість морозів до регіону повернеться плюсова температура повітря. З наступного тижня тенденція щодо потепління продовжиться.

Урагани, шторми та хльосткі дощі у Великій Британії, сонце на континентальній частині Європи, морози над східною частиною – такою буде синоптична Європа в неділю, – розповідає синоптик Наталка Діденко. А от в Україні буде сухо з помірним південно-західним вітром.

«Весна потягне канати на себе: потепліє до +1+7 градусів. Неділя обіцяє бути без опадів, вночі ще підморозить, а вже вдень зберігатимуться плюсові температурні показники. У понеділок потепління розкрутиться ще на кілька градусів, проте ймовірний сильний вітер. Словом, погода із різкими змінами, але з контрольованими прогнозами».

Наступний тиждень теж дивуватиме мінливістю погодних умов, що не залишить байдужими метеозалежних краян. Через різкі перепади погоди, може не лише погіршуватися самопочуття, а й ймовірне загострення хронічних захворювань.

Софія Романська