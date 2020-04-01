1-го квітня морози охоплять всю територію України, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Додаватиме холодів арктичне повітря. Втім, антициклон вже не за горами.

Упродовж доби на Тернопільщині зберігатиметься прохолодна погода. Однак по всій території регіону буде сонячно.

«Денне сонце завдяки антициклону прогріє довкілля до +4 +9 градусів. Потужний антициклон, центр якого – аж над Атлантикою, дістане своїм впливом й України, попутно розкидавши вологі фронти на північ та південь. Тому в середу в Україні повсюди – сухо та сонячно. Вітер із колючого північного зміниться на м`якший західний, а там й до південно-західного недалеко. Надалі потепління посилюватиметься, ближче до Благовіщення в Україні очікується +13 +19 градусів. Тому оці всі наміри зими втримати, хоча б снігом крізь сонце, крісло під собою — смішні», – зазначає Наталка Діденко.

Щодо наступних вихідних, у синоптиків — оптимістичні пронози. На Тернопільщині обіцяють близько п’ятнадцяти градусів вище нуля.

Софія Романська