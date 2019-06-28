Грозові дощі, зливи, шквали, град, – такі погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині цими днями.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, за холодним атмосферним фронтом циклону Ottо балтійського походження пошириться значно холодніше повітря.

Температурні показники частково знизяться у більшості регіонів України, зокрема і на Тернопільщині.

«У більшості областей України температура повітря становитиме +18 +24 градуси. Дощі з нашої території витискатиме антициклон Vera, який розташований над Північним морем. Тому опади слабшатимуть і припинятимуться, проте невеликі дощі місцями проходитимуть локально. Цими днями є ймовірність рвучкого, часом до сильного вітру. Цікава професійна робота атмосфери – вмила дощем до Дня Конституції, виконує сумлінно метеорологічні закони», – зазначила Наталка Діденко.

Отже, цими вихідними на Тернопільщині буде дещо прохолодно. Жителі краю зможуть трохи відпочити від спеки.

Софія Романська