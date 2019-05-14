Упродовж доби на Тернопільщині дещо похолоднішає, – кажуть синоптики.

В регіоні очікується 13 – 19 градусів тепла, а подекуди 10 –14 градусів вище нуля. Невеликий холод прийде із сусідньої Польщі.

Втім, похолодання на Тернопільщині довготривалим не буде. Вже зі середи обіцяють суттєве потепління.

«Упродовж доби в Україні ще дощі погуляють, погримлять грозами – і все! Ну, 15 травня спробують щось там сказати, але вже так, навздогін, місцями. І з 16 травня у більшості областей України почнеться період сухої сонячної погоди. До кінця тижня передбачаються значно вищі температурні показники: +20+25 градусів у денну пору доби», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи додають: упродовж цього тижня на Тернопільщині спостерігатиметься досить мінлива погода. Ймовірні різкі перепади температурних показників.

Софія Романська