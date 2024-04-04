Похолодання насувається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї температурні показники знизяться до 9 – 11 тепла. Можливі невеликі дощі з переходом у мокрий сніг. Втім, така погода тривалою не буде.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вранці та вдень спостерігатимуться короткочасні дощі, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

«У четвер буде найхолодніше з найближчої перспективи. У західних областях України навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6 +11 градусів. Опади найбільш ймовірні на заході – місцями можливий мокрий сніг. Вітер буде помірним. Надалі температура повітря підвищуватиметься», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, похолодання на Тернопільщині тривалим не буде. Вже вихідними стовпчики термометрів у краї підвищуватимуться до 20 градусів тепла.